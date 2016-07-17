فرط النشاط ليس قاصرا على الأطفال بل يمتد للبالغين أيضا

كشف عالم النفس الفرنسى وطبيب الأطفال جابريل فاهل فى كتابة الجديد "فرط النشاط لدى البالغين"، الذى صدر حاليا فى الأسواق الفرنسية، أن اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه لدى الأطفال يظل ملازما لهم حتى عند بلوغهم، على الرغم من اعتقاد الجميع أنها فترة معنية ومتعلقة بفترة الطفولة فقط سرعان ما تختفى مع بداية مرحلة البلوغ، لكنها فى الواقع تظل مستمرة معهم بل وتحدث انقلابا فى حياتهم، ليعانى 60% من الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط من هذا الاضطراب حتى عند سن البالغين.

وأوضح الطبيب الفرنسى أن فرط النشاط الذى يتمثل عند الأطفال فى عدم الانتباه فى المدرسة وإثارة الشغب والعدوانية فى بعض الحالات مما يؤدى إلى فشله فى الدراسة فإن هذه الأعراض التى قد تقل عند الكبر، لكنها تظهر فى صور أخرى فى سن البلوغ ليعانى الشاب من الاكتئاب والضجر مما يعرضهم لحوادث الطرق والقيادة غير السليمة وفى هذه الحالات ينصح بعقاقير المهدئة مثل عقار رينالين، لذلك يجب الاهتمام بالطفل مفرط النشاط وعلاجه فى الصغر حتى لا تظل الأعراض ملازمة له فى الكبر.

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