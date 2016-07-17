قائد القوات الجوية التركى السابق: رئيس الأركان تعاون معنا فى تحركات الجيش

اتهم قائد القوات الجوية التركية السابق آكين أوزتورك- المتهم الرئيسى بتنظيم محاولة الانقلاب فى تركيا- رئيس هيئة الأركان الجنرال آكار خلوصى بالتواطؤ معه فى التحرك الذى قاده الجيش فى البلاد.

وقالت صحيفة "ميليت" التركية، صباح الأحد، أن اتهامات أوزتورك لخلوصى جاءت خلال اعتقاله، حيث قال: "أنا فعلت ذلك بالتعاون مع آكار خلوصى".

وأكدت وسائل إعلامية تركية اعتقال حوالى 3000 عسكرى، بينهم 34 من جنرالات الجيش من مختلف صنوف القوات المسلحة، مضيفة أنه تم توقيف اليوم الأحد قائد المنطقة العسكرية فى مدينة دنيزلى الجنرال عثمان أوزاباكر.

وأصدرت تركيا مذكرات اعتقال بحق 2754 من القضاة والنواب العامين، الذين أيدوا تحركات الجيش.

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