تحليل #في_إفريقيا - كيف يحقق الزمالك فوزا عريضا على صن داونز

سيكون الزمالك في حاجة لإنهاء الأمور مبكرًا والإجهاز على خصم في المتناول حين يلاقي صن داونز الجنوب إفريقي مساء الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم FilGoal.com في التحليل التالي طريقة لعب صن داونز ومصدر خطورته، إلى جانب أبرز نقاط ضعفه التي يستطيع الزمالك استغلالها.

يعد صن داونز من الفرق متوسطة المستوى لحد كبير لا يملك اللاعب الذي يبعد بمسافة كبيرة في القدرات الفردية عن باقي اللاعبين لكن أهم ما يميز الفريق الجنوب إفريقي هو امتلاكه لأكثر من عنصر يتمتع بقدر لا بأس به من المهارة والتناغم ضمن منظومة جماعية بشكل كبير.

يفضل المدير الفني لصن داونز بيستو موسيماني اللعب بطريقته المعتادة 4-4-2 في أغلب المباريات التي يخوضها الفريق، معتمدًا على رأسي حربة وجناحين في الأمام لتصبح الطريقة 4-2-4 هجومًيا، و4-4-1-1 في الحالة الدفاعية.

"صن داونز بالأصفر"

أهم عناصر صن داونز الهجومية، أفضلهم رقم 20 اللاعب خاما بيليت، ورأس الحربة كاسترو "25"، وكيجاجون دولي"7"، وتيمبا زواني"18"، وكوثبرت مالاجيلا "27".

تعد الأطراف هي مصدر خطورة صن داونز عن طريق الجناحين دولي وزواني، بالإضافة لرأسي الحربة بيليت وكاسترو.

يعد خاما بيليت أنشط لاعبي الفريق ويميل كثيرًا للانطلاق من الجانب الأيسر، تاركًا مهمة رأس الحربة الصريح للقادمين من الخلف من وسط الملعب أو عن طريق دخول الجناح العسكي بجوار المهاجم الآخر كاسترو.

الأمر يحدث بالتناوب مع كاسترو أيضًا، لاحظ كاسترو على أحد طرفي الملعب يساعد في بناء الهجمة كمحطة بينما بيليت والجناح العكسي يتقدمان للأمام.

الأمر ذاته يتكرر من الجهة الأخرى، نزول أحد رأسي الحربة أو اللاعب الأقرب من وسط الملعب لتسلم الكرة، بينما ينطلق في الجهة الأخرى لاعبين على الأقل.

أهم ما يميز صن داونز هو الكرة الجماعية التي تنفذ بشكل جيد للغاية، فحامل الكرة دائما ما يجد لاعب أو اثنين بالقرب منه لخلق حالة من الترابط وإيجاد زاوية التمرير للزميل ومن ثم بناء الهجمة من الخلف للأمام بشكل منظم.

لاحظ تحرك اللاعبين دوما من أجل تسهيل المهمة على حامل الكرة، ثم توزيع اللعب للأمام وعلى الأطراف.

في المجمل يكون تنظيم الفريق هجوميًا أفضل بكثير من الحالة الدفاعية.

دفاعيًا

يحاول لاعبو صن داونز التماسك قدر الإمكان في الحالة الدفاعية حين يفقد الفريق الكرة، يعود على الأقل ثنائي من الرباعي الأمامي لتدعيم وسط الملعب لتصبح الطريقة 4-4-2، وأحيانًا 4-4-1-1 من أجل إحداث زيادة عددية وتضييق الخناق على لاعبي المنافس.

لكن، كعادة معظم الفرق الإفريقية يسقط صن داونز في العديد من الأخطاء الدفاعية الساذجة للغاية كسوء التمركز وافتقاد الضغط والرقابة على المنافس.

كيف يستغل الزمالك نقاط ضعف صن داونز؟

نظريًا يتفوق وسط ملعب الزمالك بوجود طارق حامد ومعروف يوسف أو أحمد توفيق على وسط ملعب صن داونز من حيث الضغط والانقضاض واستخلاص الكرة، الأمر الذي يعطي الأفضلية لمحمد إبراهيم في الجانب الهجومي ويستطيع استغلاله بشكل كبير فقط عليه عدم الإفراط في الاحتفاظ بالكرة، واستغلال المساحات الكبيرة في وسط الملعب بالتسجيل مباشرة أو التمرير لزميل.

أيضًا يستطيع أيمن حفني ومصطفى فتحي استغلال المساحات الكبيرة التي تتاح خلف الظهيرين خاصة الظهير الأيسر الذي يعيبه سوء التغطية، ووقوفه الخاطيء في الكثير من المواقف الدفاعية، فتنفيذ هجمة بشكل سريع ينهي على الأمور مبكرا بشكل كبير.