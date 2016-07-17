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تنزيل برنامج واتس اب الجديد رابط تحميل برنامج whatsapp plus في آخر اصداراتة بتاريخ اليوم

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تنزيل برنامج واتس اب الجديد رابط تحميل برنامج whatsapp plus في آخر اصداراتة بتاريخ اليوم تنزيل برنامج واتس اب الجديد رابط تحميل برنامج whatsapp plus في آخر اصداراتة بتاريخ اليوم

برنامج واتس اب الشهير برنامج ماسنجر للتراسل الفوري الكتابي والمرئي والمسموع علي الانترنت حيث دشنت الشركة المطورة لبرنامج واتس اب الذي تم شراءة من قبل مالك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك العالمي منذ فترة ليست بالطويلة تطبيقا للنسخة المدعومة للهاتف الخلوي الذكي من افضل ما يمكن بالاضافة الي تطوير الموقع الرسمي الخاص لبرنامج واتس اب علي الشبكة العنكبوتية الام الانترنت حيث انه يمكن لك ان تقوم بدخول حسابك الخاص والاستمتاع بالتراسل مع اصدقائك واقاربك من خلال هاتفك الذكي او من خلال الكمبيوتر الخاص بك او اللاب توب او الايباد الخاص بك.

برنامج واتس اب

حيث يقوم بالدردشة الصوتية والكتابة الان اكثر من 2 مليار مستخدم نشط حول عالمنا الصغير حيث ان تلك المعلومات هي احصئيات شركات التقييم العالمية في الولايات المتحدة الامريكية في يناير المنصرم 2016 حيث ان البرنامج مجاني مثلة مثل تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك لمدة عام واحد فقط حيث يتم خصم رسوم سنوية ليست عالية التكالييف حيث يتم خصم مقابل الخدمة 0.99 دولار امريكي فقط طوال العام حيث ان البرنامج يعتبر حتي الان وبرغم تلك الرسوم الضعيفة برنامجا مجانيا مقارنة بالبرامج الاخرى التي تقوم بسحب العديد من الاموال من قبل مستخدميها مقابل استخدامها والتواصل مع اصدقائهم واقاربهم والتعرف علي اصدقاء جدد من خلال تطبيقاتهم حيث ان البرنامج متكامل يوجد به العديد من المميزات التي جعلت تطبيق واتس اب من افضل التطبيقت المتخصصة في التراسل والماسنجر علي مستوى العالم ويستخدمة مليارات البشر في الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي ومصر ودول شمال افريقيا وايران والمملكة العربية والخليج بالاضافة الي روسا ودول اسيا الوسطى وجنوب الشرق الاسيوي واستراليا والدول اللاتينية. حيث يسمع لك برنامج واتس اب التراسل عبر الفيديو بعد تطويرة بشكل كبير بالاضافة الي الدردشة الصوتية مع العديد من اهلك واصدقائك في جميع بقاع العالم بكل سهولة ويسر وبدون اي تكلفة مالية صوت وصورة ايضا بالاضافة الي ميزة التعامل السهل والبسيط بالبرنامج حيث ان برنامج واتس اب يحتوي علي جميع مميزات وادوات التطبيقات الاخرى بالاضافة الي قيام الشركة المطورة بتحديثة كل عام لجعله اكثر بساطة وجمال حيث ان التعبيرات والايموشنز الموجودة في التطبيق يتم تطويرها وتزويدها من ان لاخر بالاضافة الي جودة الصوت والفيديو . ويتميز برنامج الواتس اب ماسنجر بانه يدعم كل اللغات الانجليزية والعربية والايطالية والفرنسية واللغات الاسيوية والروسية بالاضافة الي العديد من اللغات الاقليمية الاخرى يدعم تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع والواي فاي ويمكنك ارسال واستقبال الرسائل والفورية الكتابية والصوتية والملاحظات بالاضافة الي الاستمتاع بجودة ال HD مع امكانية تغيير جودة الكتابة ونوعها واشكالها بالاضافة الي امكانية تغيير صورتك الشخصية والاستمتاع بكل تلك التطبيقات في امان وحماية تامة عبر امكانيات وتطبيقات عدة داخل البرنامج للعمل علي السيطرة علي خصوصياتك داخلة

لتحميل البرنامج برابط مباشر انقر على هذا الرابط :
https://www.programscomputerfree.com/download-whatsapp-plus-2016/?download=true&link=aHR0cDovL3d3dy5icmFtamNvbXB1dGVyZnJlZS5jb20vZG93bmxvYWQtd2hhdHNhcHAtcGx1cy0yMDE2Lw==

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