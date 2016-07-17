9.5 مليارات درهم مطالبات لـ280 قضية خلال عام

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بلغ مجمــــوع المطالبات المالية للقضايا التي أنجزتها إدارة الخبرة وتسوية المــــنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي خلال خطتها السنوية التي انتهت الشهر الماضي، ما يقارب 9.5 مليارات درهم، ضمت 280 قضــية متنوعة من اصل 286 قضية.

نزاعات تجارية

وقال هاشـــــم سالم القيواني مدير عام الإدارة لـ«البيان»: حققت الإدارة معدل إنجاز بلغ 98% من خطتها، وتراوحت قيمة المطالبات المالية للقضايا المحالة للإدارة ما بين 500 ألف درهم كحد ادنى إلى 1.8 مليار درهم تقريبا، حيث تنــوعت القضايا التي تمت احالتها للإدارة خلال العام من قبل المحاكم والنيابة العامة وجهات اخرى 286 قضية، شملت نزاعات تجارية، ومدنية، وعمالية، واختلاس، وتبديد أموال، وخيانة أمانة«.

وأوضح أن عدد القضايا التي تم تحويلها من محاكم دبي بلغ 176 قضية شملت قضايا عقارية، وتركات ومواريث، وتجارية، ومدنية، وعمالية، وتسوية منازعات، و101 قضية شملت اختلاس، وتبديد أموال وخيانة أمانة، و4 قضايا تجـــارية تم تحويلها من لجان قضائية خاصة، بالإضافة إلى 5 قضايا تصـــفية شراكة من جهات أخرى.

خبراء

وذكر القيواني أن متوسط إنجاز كل خبير من الخبراء المعنيين في الإدارة ما معدله 22 قضية سنويا، في حين بلغ متوسط مدة إنجاز القضية الواحدة 3 أشهر تقريباً.

وأشار إلى أن عــــدد القضايا الواردة للإدارة منذ 2004 حــتى العام الجاري بلغ 2740 قضية تم إنجاز 2609 قضايا، فيما ما زالت 131 قيد الدراسة، موضحاً أن من بين القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها حالياً تمهـيداً لإبداء الرأي المهني بشــأنها، قضايا ذات مـــحور اهتمام للرأي العام، تتجاوز قيمة المـــطالبات فيها مليارات الدراهم.

وبين أن الإدارة انتهت ايضا من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني بشأن قضية كانت ذات محور اهتمام الرأي العام خلال عامي 2008 /‏‏‏2009 وتم إصدار الحكم وفق ما توصلت إليها الإدارة من نتيجة، وتمت إعادة المهمة في قضية كانت المطالبة فيها مبلغ 7 مليارات درهم لبحث بعض النقاط المثارة من قبل الأطراف المعنية بالقضية، وأصدرت الإدارة تقريرها وتم الحكم وفق ما توصلت إليه من نتيجة، وحالياً لا تزال بصدد الانتهاء من قضية أخرى تبلغ قيمة المطالبة فيها 250 مليون درهم.

مهام

وقال القيواني»تتمثل مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التـــي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النـــــيابة العامة، ومن لجنة فض المــــنازعات الايجارية، والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم، بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها«.

وتابع أن الإدارة تؤكد أن الأعمال المناطة بها تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس على اثبات الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضا في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال».

دورة تدريبية

من جهة أخرى أكد القيواني أن الإدارة قامت خلال خطتها السنوية بتنظيم دورة تدريبية حول التدقيق الداخلي الحديث، ومخاطر الاحتيالات المالية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية حاضر فيها خبراء متخصصون من الولايات المتحدة.

وأضاف في إطار التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لتعزيز وتثقيف الموظفين وحرصاً على الصحة العامة ومن خلال خططها ونشاطاتها قامت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتعاون مع مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي بإلقاء محاضرة عن الحجامة الطبية ودورها في الوقاية والعلاج قدمها مدير عام المركز الدكتور هيمن النحال سفير المنظمة الدولية للطب الطبيعي حيث تمحورت المحاضرة عن أنواع العلاجات الطبيعية منها الطب البديل والطب التكميلي والشمولي والاندماجي والإسلامي، والعلاج بالأعشاب والحجامة والغذاء، والعلاج بالأوزون بالإضافة إلى أنواع وفوائد الحجامة.