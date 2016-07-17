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14% إنخفاض للجريمة خلال الربع الثاني من العام الجاري بشرطة الشارقة

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14% إنخفاض للجريمة خلال الربع الثاني من العام الجاري بشرطة الشارقة 14% إنخفاض للجريمة خلال الربع الثاني من العام الجاري بشرطة الشارقة

أشارت الإحصائيات الصادرة من إدارة مراكز الشرطية الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إنخفاضاً للجريمة بنسبة 14.54% بواقع 704 بلاغاً خلال الربع الثاني من العام الجاري ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

وأكد العقيد دكتور خليفة كلندر عبدالله مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة بشرطة الشارقة أن تحقيق نسبة إنخفاض الجريمة في إمارة الشارقة جاء في مؤشر إنخفاض البلاغات الجنائية بالمراكز الشرطية الشاملة بفضل نتيجة تضافر الجهود الإدارية والميدانية لأفراد الشرطة ، وبفضل الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في مجال تعزيز التدابير الوقائية ونشر الوعي الوقائي من خلال الحملات التوعوية وثقافة أحترام القانون والتوعية بخطر الجريمة بين أفراد المجتمع.

كما أشار مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة إلى عدة عوامل أدت إلى الإنخفاض منها مبادرة الحد من الجريمة ، وتفعيل المبادرات الرامية إلى فض المنازعات عن طريق مبادرة (الصلح خير) ، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع وتكثيف دوريات الرقابة الأمنية منها ( مبادرة دوريات إسناد) مما أدى إلى صعود المؤشرات الإيجابية لأستقرار الوضع الأمني في جميع مناطق الإمارة التي تجسِّد استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية وهو الوقاية والحد من الجريمة.

مشيراً العقيد كلندر أن عدد البلاغات الجنائية التي تعاملت معها المراكز الشرطية الشاملة بشرطة الشارقة خلال الربع الثاني من العام الجاري شهدت 4137 بلاغاً جنائياً، مقابل 4841 بلاغاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق 704 بلاغاً.
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