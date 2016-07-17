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إغلاق شركة في أم القيوين زوّرت علامات تجارية لبيع بيض مغشوش

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إغلاق شركة في أم القيوين زوّرت علامات تجارية لبيع بيض مغشوش إغلاق شركة في أم القيوين زوّرت علامات تجارية لبيع بيض مغشوش

ضبط مفتشو قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في امارة أم القيوين في حملة تفتيشية مفاجئة ورافقتها «البيان»، شركة تزور عدداً من العلامات التجارية للشركات التي تعمل في مجال بيع البيض دون تفويض من تلك الشركات، الامر الذي يعد مخالفا لقوانين وزارة الاقتصاد ولوائح الدائرة.

ويقوم أصحاب الشركة بممارسة نشاط مخالف يتمثل في تفريغ عدد كبير من عبوات البيض بعد نزع العلامة التجارية الأصلية واستبدالها بأخرى مزورة، ثم إعادة التعبئة من جديد في عبوات أخرى ومن ثم طرحها في الاسواق بعد خلطها بكمية من البيض يأتون بها من الأسواق والمزارع، فيتم تسويقها وتغليفها بعد أن يضعوا عليها شعارهم الوهمي وغير المسجل.

وقال جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، إن الحملة جاءت بتوجيهات منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وإنه تم اغلاق الشركة ومصادرة كمية كبيرة من البيض المعد للبيع، والذي تم تسويق جزء منه قبل مداهمتها، اضافة الى فرض غرامة مالية كبيرة، لافتا الى أنه خلال الـ5 اشهر الماضية قام قسم حماية المستهلك بـ50 جولة تفتيشية مفاجئة نتج عنها 50 مخالفة وإنذاراً، كما استقبل القسم في ذات الفترة 200 شكوى.

نصف مليون

وقال إنه تم ضبط كميات كبيرة من الملصقات داخل المحل التجاري تتجاوز النصف مليون ملصق، اضافة الى مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة ذات الاحجام الكبيرة، كل عبوة تحوي بداخلها عبوات صغيرة قدر عددها بألف و500 عبوة صغيرة، ما يدلل على ان صاحب الشركة قام ببيع كميات كبيرة من البيض المخلوط لشركات متعددة، فتم على الفور مصادرة 20 عبوة معدة للبيع، إضافة إلى إغلاق المحل وفرض الغرامة المالية، لافتاً إلى أن الشركة بها عدد من الغرف، احداها لجمع البيع وتفريغه، وأخرى للتعبئة، وغرفة اخرى للتخزين، وأخيرة عبارة عن براد ضخم يوضع عليه البيض.

تحذير

وحذر جمعة جاسم كافة اصحاب المنشآت التجارية العاملة في الامارة بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الامارة، مبينا ان هناك حملات تفتيشية مجدولة لكافة المنشآت التجارية في الامارة بهدف الوقوف على نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة.

وناشد المتسوقين ضرورة الابلاغ الفوري عن اي مخالفات في أسواق الامارة وذلك عن طريق الخط الساخن المخصص للشكاوى لدى قسم حماية المستهلك بالدائرة.

وقال انه ومن خلال الحملات التفتيشية التي قام بها القسم في الشهرين الماضيين تمكن مفتشو الدائرة من مصادرة أجهزة بث فضائي «رسيفرات» غير قانونية تحتوي على نظام البطاقات الإلكترونية لفك شيفرة القنوات الخاصة بأسعار متدنية مخالفة للوائح وقوانين الدائرة، تُشغل في المطاعم وصالونات الحلاقة نسبة لتجمهر الزبائن حولها لمشاهدة مباريات الكريكت وخلافها، حيث يقوم أصحابها بتشغيل تلك القنوات مجانا للجمهور في صورة مخالفة لحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية، وتم انذار تلك المحال.

 وأضاف أن أصحاب تلك المحال يتحصلون على الاجهزة والبطاقات بصورة مخالفة، وعند انتهاء صلاحية تشغيل البطاقات الالكترونية يقومون بعملية التجديد عن طريق مواقع التواصل أو الاتصال باصحاب المحال التي تبيع تلك الرسيفرات والبطاقات، لافتا الى أنه منذ بداية العام الجاري تم تنظيم حملات مفاجئة واخرى مجدولة لمحال تبيع باقات القنوات الفضائية بطريقة غير قانونية وتمت مخالفة 20 محلاً.

بطاقات

وقال ان قسم التفتيش بالدائرة ضبط منشأة تجارية تبيع بطاقات شحن دولية تستخدم لإجراء المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية ومن دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة في مخالفة صريحة لقانون الدولة والذي يستوجب الملاحقة الجنائية بحسب نص القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 المادة (31).

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