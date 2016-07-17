محمد بن راشد: لدينا اليوم قطاع فضائي حجمه 20 مليار درهم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على حسابه في تويتر اليوم، صورة لطابع بريدي أصدره الوالد الشيخ راشد رحمه الله، قبل 50 عاما، تقديرا لعلماء الفضاء، وبداية لحلم أن ينضم شعبنا لهذه المسيرة.

وقال سموه أنه بحمد الله لدينا اليوم قطاع فضائي حجمه 20 مليار درهم وبرنامج للوصول للمريخ يعمل عليه فريق عمل نسبة التوطين فيه 100%. وأضاف أن الحلم يبدأ بفكرة، فكرة يمكن التعبير عنها بكلمة أو صورة أو حتى طابع بريدي، وتكبر الفكرة، ويكبر الحلم، وتكبر معه أجيال تؤمن به ليصبح حقيقة واقعة".