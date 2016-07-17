ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة فى عابدين

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 540 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى عابدين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية بنطاق دائرة قسم عابدين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين .

وعلى الفور استهدف ضباط الإدارة المحل، وأسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول وبحوزته 540 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة و4 آلاف متر خراطيم كهربائية و5 آلاف أسلاك مغشوشة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

ضبط 4 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى القاهرة

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