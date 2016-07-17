محافظ سوهاج يوافق على منح 22 عاملا بالتنظيم والإدارة علاوة 2016 التشجيعية

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على منح 22 من العاملين بمديرية التنظيم والإدارة بمختلف المجموعات الوظيفية، العلاوة التشجيعية عن العام 2015 – 2016 وذلك تنفيذًا لنص المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن جانبه قال على محمد حمادة مدير مديرية التنظيم والإدارة، إنه بناءً على موافقة المحافظ فقد صدر قرار المديرية رقم 47 لسنة 2016 والذى شمل منح العلاوة التشجيعية إلى 6 عاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية و1 بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة و1 بمجموعة وظائف القانون و5 بمجموعة الوظائف المكتبية و3 بالمجموعة الفنية و3 بمجموعة الحركة والنقل و3 بمجموعة الخدمات المعاونة.
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