وزير السياحة يتفقد فنادق الأقصر استعداداً لمؤتمر السياحة العالمى

قاد الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية على فنادق محافظة الأقصر برفقه محمد سيد بدر محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك للوقوف على حالة الفنادق الكبرى بالمدينة السياحية، استعدادا لمؤتمر السياحة العالمى نهاية العام.

وأبدى وزير السياحة، خلال جولته إعجابه الشديد بقاعات عقد المؤتمرات داخل أحد فنادق القاهرة بكورنيش النيل، والذى يضم عددا من قاعات المؤتمرات المتميزة التى تضم مئات الغرف السياحية، واستقبلت عشرات المؤتمرات والإحتفاليات خلال الفترة الماضية.

كما تفقد الوزير فندق سونستا سان جورج، وغرف الفندق المخصصة لكبار الزوار والمؤتمرات والقاعات المختلفة، وطلب القيام بأعمال دهانات وتطوير مكثفة داخل الفنادق المختلفة.

وشدد يحيى راشد، خلال الزيارة، على ضرورة تدعيم الفنادق بأطقم من الشيفات والمستقبلين بأعلى المستويات المميزة، مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد للمساعدة ودعم الفنادق بكل المتطلبات للظهور بمظهر يليق بالمحافظة أمام زوار المدينة فى مؤتمر السياحة العالمى.

وعقد وزير السياحة فى نهاية الجولات بفنادق الأقصر، اجتماعا مغلقا مع محافظ الأقصر وقيادات الوزارة وقطاع السياحة والآثار بالأقصر بحضور الدكتور مصطفى وزيرى مدير آثار الأقصر ومحمد عثمان الخبير السياحى، وقيادات محافظة الأقصر، لبحث خط التطوير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيكون فى زيارة دورية للأقصر حتى موعد المؤتمر كل أسبوعين.

- يحيى راشد يناقش اليوم استعدادات الأقصر لمؤتمر منظمة السياحة العالمية