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القضاء البحرينى يحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية

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القضاء البحرينى يحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية القضاء البحرينى يحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية
قضت المحكمة الكبرى فى البحرين، بحل جمعية الوفاق المعارضة، التى تعد أكبر حركة سياسية شيعية فى البلاد، وتصفية أموالها، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

كانت المحكمة الكبرى فى البحرين، قد قضت قبل ذلك بغلق مقرات جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع.


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