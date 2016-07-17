مقتل 18 وإصابة 23 حوثيا فى مواجهات مع القوات اليمنية وقصف طائرات التحالف

ذكر المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة "تعز" جنوب غربى البلاد أن 18 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب 23 آخرين خلال المواجهات التى وقعت أمس السبت مع القوات اليمنية ، وكذلك نتيجة قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم ، فيما قتل جندى يمنى وأصيب 9 بجروح.

وقال المجلس - فى بيان له اليوم الأحد - " إن طائرات التحالف العربى قصفت تعزيزات للمليشيات الانقلابية كانت متجهة نحو جبل كهبوب الواقع بين باب المندب وجبال الصبيحة غرب تعز - الذى حررته القوات الحكومية اليومين الماضيين -" ، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة فى شرق مدينة تعز ومحيط السجن المركزى والضباب غرب المدينة ، وأجبرت القوات اليمنية هذه المليشيات على التراجع وكبدتها خسائر كبيرة ، فى الوقت الذى قامت فيه المليشيات بقصف مواقع القوات والمناطق السكنية فى تعز .

فى سياق متصل نفى العقيد منصور الحسانى المتحدث باسم المجلس العسكرى فى تعز وقوع أى خسائر مادية وبشرية إثر إطلاق مليشيات الحوثيين وصالح لصاروخ فى اتجاه مواقع الجيش فى باب المندب .

>وقال الحسانى - فى صفحته على فيسبوك - أن المليشيات أطلقت صاروخا من نوع توشكا على معسكر الحجف جنوبى تعز، وانفجر فى منطقة خالية بالصحراء دون إحداث أى خسائر.

و كانت وسائل الإعلام الموالية للحوثيين قد أعلنت أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ( الحوثيون وحليفهم صالح) أطلقت الليلة الماضية صاروخا من طراز توشكا على معسكر الحجف مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة فى صفوف القوات .

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