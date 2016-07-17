وسائل إعلام عبرية: سفير إسرائيل الجديد يصل القاهرة اليوم لتسلم مهام عمله

يصل السفير الإسرائيلى الجديد لدى القاهرة ديفيد جوفرين اليوم إلى مصر ، لممارسة مهام عمله فى المنصب الجديد .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الجديد الذى سيخلف السفير السابق حاييم كورن، الذى أنهى مهام عمله منذ شهرين لانتقاله إلى المعاش، كان يعمل سكرتيرا بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة خلال فترة التسعينيات، كما أنه شغل منصب رئيس الفسم العربى بالخارجية الإسرائيلية ويجيد اللغة العربية بطلاقة .

وكانت "اليوم السابع" قد انفردت يوم الثلاثاء الماضى بموعد وصول السفير الإسرائيلى الجديد "جوفرين".

- تأكيدا لـ"اليوم السابع".. السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة الأحد