على مصيلحي يقدم كشف حساب غدًا ببرنامج «الاقتصاد والناس»

أعلن رئيس تحرير برنامج “الاقتصاد والناس” الإعلامي محمد ناقد، عن استضافة الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الإثنين.

ويُعرض “الاقتصاد والناس” على شاشة القناة الثانية في تمام الساعة 5.15 مساءا يوميًا من الأحد إلى الخميس.

وأضاف ناقد، أن استضافة مصيلحي تأتي في ضوء خطة البرنامج المستقبلية لمتابعة أعمال اللجان النوعية والمتخصصة بمجلس النواب وتقديم كشف حساب مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الأولى.

وأشار ناقد، أن لقاء الغد سيشهد تناول ما يواجهه الاقتصاد من منافسة لا يستهان بها من دول أخرى ناشئة ومجاورة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى أسواق التصدير العالمية من خلال زيادة تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار بها، وهو ما يعنى ضرورة أن تقف مصر على قدم المساواة مع تلك الاقتصادات عن طريق إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال بها لكى تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية المنشودة.