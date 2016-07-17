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مصرع طفل صدمتهُ سيارة في سوهاج

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مصرع طفل صدمتهُ سيارة في سوهاج مصرع طفل صدمتهُ سيارة في سوهاج

ارشيفية

لقى طفل،  مصرعه صدمتهُ سيارة مجهولة، وفرت هاربه بناحية بني هلال – دائرة مركز المراغة.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مركز شرطة المراغة بوصول الطفل  محمود اليماني السيد عطية 5 سنين، ويقيم بناحية بني هلال – دائرة المركز إلي المستشفي المركزي جثة هامدة.
> بالانتقال والفحص وسؤال والد  الطفل المتوفي،  قرر أنه حال لهو نجله اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياتة.
> أفاد الكشف الطبي علي الجثة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

 

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