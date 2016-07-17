غدًا.. أنوشكا في ضيافة ريهام السهلي على «النهار اليوم»

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة أنوشكا، ضيفةً على برنامج “يوم بيوم” مع الإعلامية ريهام السهلي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته من خلال دور “قسمت هانم” في مسلسل “جراند أوتيل”.

> ومن المقرر إذاعة الحلقة في تمام الثامنة مساء غدًا الإثنين عبر شاشة “النهار اليوم”.

وتتحدث أنوشكا خلال الحلقة عن كواليس مسلسل “جراند أوتيل”، وكيف استقبلت ردود فعل الجمهور، والنقاد على هذا الدور.

وتجيب عن بعض التساؤلات ومنها:” لماذا تعتبر عام 2016 انتفاضة فنية في حياتها؟”، كما تكشف عن رأيها في المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان، وعن أعمالها الفنية في الفترة المقبلة.