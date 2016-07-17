فوكس نيوز: أقراص استحلاب الزنك تشفى من البرد فى 4 أيام فقط

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، إذ أفادت أن مكملات الزنك تعمل على تقصير فترة نزلات البرد من سبعة أيام إلى نحو أربعة فقط.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أوضح الباحثون أن مكملات الزنك تقلل من فرص الإصابة بالحساسية للأشخاص الذين يصابون بنزلات البرد.

وفى نزلات البرد الشائعة، قد ينمو الفيروس فى البلعوم أو الحلق، لذلك نصح الباحثون باستخدام مكملات الزنك التى تكون على هيئة استحلاب، والتى تعمل بشكل أفضل من الحبوب التى يتم بلعها.

>وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور هارى هيميلا من جامعة هلسنكى الفنلندية، إن أقراص الزنك العادية التى تدخل مباشرة إلى المعدة، دون إفرازه فى منطقة البلعوم ليست فعالة.

وأضاف الدكتور مينو سينغ، أستاذ طب الأطفال فى معهد الدراسات العليا للتعليم الطبى والبحوث فى الهند، أن هذا موضوع مهم جداً لأن نزلات البرد هو مشكلة شائعة جداً، وتؤدى إلى التعطل عن العمل وكذلك العجز لأن الناس يصبحون غير قادرين على التركيز.

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