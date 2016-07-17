محاكم الأسرة: 17 ألف دعوى بسبب التدخين فى 2016

كما استحوذت نسب طلبات الطلاق والخلع من تلك الدعاوى لـ45% ودعاوى النشوز والطلب فى بيت الطاعة لـ38%وإسقاط حق الرؤية 10%وإسقاط الحضانة لـ18%.
وتابعت الإحصائية أن الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات بسبب الإدمان وصلت لـ8500 دعوى، كانت نسبة إدمان الزوجات من تلك الدعاوى 5 آلاف دعوى والأزواج لـ 3500دعوى.
كما احتلت نسب الطلاق والخلع من تلك الدعاوى لـ55% ودعاوى النشوز والطاعة لـ25% وإسقاط حق الرؤية بـ15% والحضانة لـ10% .
وتابعت الإحصائية، فيما كان معاقرة الخمور سبب فى بعض المشاكل التى نشبت بين الأزواج والزوجات وتمثل ذلك فى عدد 12ألف دعوى، احتل فيهم الرجال المدمنون لشرب الخمور لـ 7 آلاف دعوى والباقى بـ5 آلاف دعوى كان إدمان السيدات للخمور هو السبب.
وكانت نسب دعاوى الطلاق والخلع من تلك الدعاوى بـ25% والنشوز والطاعة بـ 40% والحرمان من حق الرؤية 20% وإسقاط الحضانة لـ 15%.
وأشارت الإحصائية إلى أن سنوات الزواج تراوحت فى" الطلاق المبكر "ما بين 3 إلى 12شهرا كما كان الانفصال بعد سنوات طويلة ما بين " 7-20" عاما.
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