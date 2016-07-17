محاكم الأسرة: 17 ألف دعوى بسبب التدخين فى 2016

كشفت إحصائية جديدة خرجت من محاكم الأسرة عن عدد الدعاوى التى كان السبب الرئيسى للخلاف بين الزوجين "التدخين بـ 17ألف دعوى"، وانقسمت إلى 11ألف دعوى سببها تدخين الزوجات، بينما وصلت الدعاوى التى كان الخلاف بين الطرفين بسبب تدخين الرجال لـ 6 آلاف دعوى.

كما استحوذت نسب طلبات الطلاق والخلع من تلك الدعاوى لـ45% ودعاوى النشوز والطلب فى بيت الطاعة لـ38%وإسقاط حق الرؤية 10%وإسقاط الحضانة لـ18%.

وتابعت الإحصائية أن الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات بسبب الإدمان وصلت لـ8500 دعوى، كانت نسبة إدمان الزوجات من تلك الدعاوى 5 آلاف دعوى والأزواج لـ 3500دعوى.

كما احتلت نسب الطلاق والخلع من تلك الدعاوى لـ55% ودعاوى النشوز والطاعة لـ25% وإسقاط حق الرؤية بـ15% والحضانة لـ10% .

وتابعت الإحصائية، فيما كان معاقرة الخمور سبب فى بعض المشاكل التى نشبت بين الأزواج والزوجات وتمثل ذلك فى عدد 12ألف دعوى، احتل فيهم الرجال المدمنون لشرب الخمور لـ 7 آلاف دعوى والباقى بـ5 آلاف دعوى كان إدمان السيدات للخمور هو السبب.

وكانت نسب دعاوى الطلاق والخلع من تلك الدعاوى بـ25% والنشوز والطاعة بـ 40% والحرمان من حق الرؤية 20% وإسقاط الحضانة لـ 15%.

وأشارت الإحصائية إلى أن سنوات الزواج تراوحت فى" الطلاق المبكر "ما بين 3 إلى 12شهرا كما كان الانفصال بعد سنوات طويلة ما بين " 7-20" عاما.

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