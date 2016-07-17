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فوائد صحية رائعة لنوم القيلولة..أهمها تحسين الذاكرة وتجديد النشاط

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فوائد صحية رائعة لنوم القيلولة..أهمها تحسين الذاكرة وتجديد النشاط فوائد صحية رائعة لنوم القيلولة..أهمها تحسين الذاكرة وتجديد النشاط
وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن هناك عددا من الأمراض الناتجة عن الحرمان من النوم مثل مشاكل فى القلب وتقلبات فى مستوى السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل فى الغدة الدرقية، ومع ذلك وجد أن نوم القيلولة له العديد من الفوائد الصحية.

وحسب التقرير فعندما ينام الشخص خلال النهار من الساعة 1 ظهرا حتى 4 مساء لفترة مابين عشرة إلى ثلاثين دقيقة فإنه يعيش تجربة صحية رائعة.

ووجد أن القيلولة طريقة رائعة لاستعادة الطاقة للجسم أثناء النهار حيث تجعل الشخص أكثر يقظة وتساعد أيضا على تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

ويساعد نوم القيلولة على التفكير المنطقى وتحسين المزاج والتغلب على الأرق والتعب، وضبط مستويات ضغط الدم والسكر ويمنع أمراض القلب و يؤدى لمزيد من التحكم فى مستويات التوتر والوزن.

كما أظهرت نتائج الأبحاث أن نوم القيلولة له العديد من الفوائد الصحية، إذ يعمل على تحسين وظائف الذاكرة، كما أنه يعد أمرا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل النسيان المتكرر.


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