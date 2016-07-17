مقتل 18 وإصابة 23 حوثيا في مواجهات مع القوات اليمنية وقصف طائرات التحالف

ذكر المجلس العسكري اليمني بمحافظة “تعز” جنوب غربي البلاد أن 18 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب 23 آخرين خلال المواجهات التي وقعت أمس السبت مع القوات اليمنية ، وكذلك نتيجة قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقعهم ، فيما قتل جندي يمني وأصيب 9 بجروح.

وقال المجلس – في بيان له اليوم الأحد – ” إن طائرات التحالف العربي قصفت تعزيزات للمليشيات الانقلابية كانت متجهة نحو جبل كهبوب الواقع بين باب المندب وجبال الصبيحة غرب تعز – الذي حررته القوات الحكومية اليومين الماضيين -” ، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة في شرق مدينة تعز ومحيط السجن المركزي والضباب غرب المدينة ، وأجبرت القوات اليمنية هذه المليشيات على التراجع وكبدتها خسائر كبيرة ، في الوقت الذي قامت فيه المليشيات بقصف مواقع القوات والمناطق السكنية في تعز .

في سياق متصل نفى العقيد منصور الحساني المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز وقوع أي خسائر مادية وبشرية إثر إطلاق مليشيات الحوثيين وصالح لصاروخ في اتجاه مواقع الجيش في باب المندب .

وقال الحساني – في صفحته على فيسبوك – أن المليشيات أطلقت صاروخا من نوع توشكا على معسكر الحجف جنوبي تعز، وانفجر في منطقة خالية بالصحراء دون إحداث أي خسائر.

و كانت وسائل الإعلام الموالية للحوثيين قد أعلنت أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ( الحوثيون وحليفهم صالح) أطلقت الليلة الماضية صاروخا من طراز توشكا على معسكر الحجف مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات .

أ ش أ