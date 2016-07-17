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فاروق الفيشاوي ضيف شرف مهرجان وهران

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فاروق الفيشاوي ضيف شرف مهرجان وهران فاروق الفيشاوي ضيف شرف مهرجان وهران

الفنان فاروق الفيشاوي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان فاروق الفيشاوي، ضيف شرف لمهرجان “وهران” الدولي للفيلم العربي بالجزائر، في دورته التاسعة التي تقام في الفترة ما بين 22 يوليو الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر.

كما يشارك “الفيشاوي”، عددًا من نجوم السينما العربية، على رأسهم الفنانة صفية العمري، آسر ياسين،والنجمة السورية سلاف فواخرجي عضوية لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن المخرج السوري “محمد ملص” يرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان وهران 2016، والذي عبر عن سعادته للمشاركة في الدورة التاسعة للمهرجان، والذي يعتبره من أهم المهرجانات العربية.

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