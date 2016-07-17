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التحفظ على 49 طن مواد بترولية بدون تراخيص فى الشرقية

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التحفظ على 49 طن مواد بترولية بدون تراخيص فى الشرقية التحفظ على 49 طن مواد بترولية بدون تراخيص فى الشرقية
تمكنت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من التحفظ على 49 طن مواد بترولية، تم ضبطها بحوزة عامل بمحطة تمويل سيارات بدون تراخيص.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد بضبط "عماد.ج.ح" عامل بمحطة تمويل سيارات بعزبة أبو هلال التابعة لدائرة مركز منيا القمح، لإدارته المحطة بدون تراخيص.

تم ضبط العامل، لعدم الإمساك بسجل 21 بترول، أو وجود فواتير الدالة على المواد البترولية، وإدارة منشأة بدون تراخيص، حيث تم التحفظ على 12 طن بنزين 92، و17 طن بنزين 80، و20 طن سولار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33981 جنح مركز الزقازيق لسنة 2016.


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