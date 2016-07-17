سعر الدولار اليوم الأحد 17-7-2016 في السوق السوداء والبنوك الورقة الخضراء تستقر عند 11.35 جنيه سعر البيع

سعر الدولار اليوم، واصل الدولار استقراره لليوم الثاني في تعاملات السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17-7-2016، على السعر المتداول أول أمس الجمعة، بعد تراجعه بقيمة 5 قروش ليفقد الدولار مقابل الجنيه المصري خلال اليومين الماضيين 40 قرشا، ليسجل 11.25 جنيه للشراء و11.35 جنيه للبيع، نتيجة حالة الركود التي شهدتها السوق وفق تصريحات مستوردين وتجار عملة .

سعر الدولار اليوم الأحد 17/7/2016

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي استقر خلال اليومين الماضيين، بعد تسجيله ارتفاعا قياسيا الأسبوع الماضي بدءا من يوم الأحد الماضي، ليصل إجمالى الزيادة نحو 35 مسجلا 11.55 جنيه سعر البيع .

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .



شبكةعيونالإخبارية

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