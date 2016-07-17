أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطعمة تساعد طفلك على النوم.. أهمها الموز واللبن والأناناس

Google+ Print
أطعمة تساعد طفلك على النوم.. أهمها الموز واللبن والأناناس أطعمة تساعد طفلك على النوم.. أهمها الموز واللبن والأناناس
وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن تناول الأطفال وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يساعدهم على النوم بشكل أفضل، لأنها تعمل على إفراز هرمون الميلاتونين الذى تفرزه الغدة الصنوبرية فى الدماغ عند النوم فى الظلام ، ومن الممكن الحصول على هرمون الميلاتونين من مجموعة متنوعة من الأطعمة وإضافتها إلى النظام الغذائى.

وحسب التقرير فهناك أطعمة تحتوى على مواد مغذية تساعد على إنتاج السيروتونين، الذى يعد ضروريا لإفراز الميلاتونين الذى يساعد على النوم ، وعلى سبيل المثال فشرب كوب من اللبن من الدافئ يساعد على النوم من خلال إفراز هرمون الميلاتونين، ومن الأطعمة الأخرى التى تساعد على النوم الآتى :

1.الموز: يحتوى على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 والكربوهيدرات المعقدة التى تنتج السيروتونين، فى حين أنها مصدر جيد للتربتوفان ، لذا فإنها تجعلك تشعر بالنعاس.
>2.الأناناس:له العديد من الفوائد للجهاز الهضمى وتقوية الجهاز المناعى، كما أنه يعمل على رفع هرمون الميلاتونين، مما يجعل نوم الأطفال أفضل .
>3. عين الجمل: مصدر غنى بالبروتين وتساعد على فقدان الوزن، وتحتوى على حمض تريبتوفان الأمينى، فعند إعطاء حفنة من عين الجمل للأطفال قبل النوم تساعد على النوم بشكل أفضل .


>- تعرفى على أهمية النوم لصحة طفلك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365