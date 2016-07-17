الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة جنوبا، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 36 الإسكندرية 23 30 مطروح 21 29 بورسعيد 25 31 دمياط 24 30 بلطيم 23 33 الإسماعيلية 24 37 السويس 25 37 العريش 22 35 نخل 20 36 طابا 21 36 الطور 26 37 مرسى علم 28 41 الغردقة 30 39 شرم الشيخ 31 40 رفح 20 34 كاترين 20 33 سيوة 25 33 المنيا 23 37 الفيوم 24 37 رأس سدر 24 37 أبوسمبل 28 43 وسط الدلتا 25 36 أسيوط 25 38 سوهاج 25 38 الأقصر 25 41 أسوان 28 42 شلاتين 27 40 حلايب 29 38 الوادى الجديد 25 40 قنا 25 40 نويبع 28 37 السلوم 20 29.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة 33 45 المدينة 31 43 الرياض 33 45 المنامة 34 38 أبوظبى 33 45 الدوحة 34 41 الكويت 35 49 دمشق 21 42 بيروت 25 34 عمان 23 33 القدس 20 30 غزة 26 31 بغداد 32 46 مسقط 32 35 صنعاء 19 32 الخرطوم 30 43 طرابلس 19 30 تونس 20 31 الجزائر 17 28 الرباط 21 27 نواكشوط 24 29.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 18 38 إسطنبول 24 30 إسلام آباد 24 33 نيودلهى 27 30 جاكرتا 24 31 بكين 22 31 كوالالمبور 24 31 طوكيو 22 29 أثينا 23 32 روما 15 28 باريس 15 27 مدريد 18 38 برلين 16 24 لندن 16 25 مونتريال 16 28 موسكو 16 27 نيويورك 24 31 واشنطن 24 35

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