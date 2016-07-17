المحامين" تعقد اليوم جمعية عمومية لطرح الثقة فى سامح عاشور ومجلس النقابة

تعقد نقابة المحامين، صباح اليوم الأحد، جمعية عمومية لطرح الثقة فى النقيب العام سامح عاشور و مجلس النقابة العامة.

وانتهت نقابة المحامين ،من استعدادتها للجمعية العمومية المقرر عقدها،حيث شكلت النقابة 60 لجنة للجمعية ،وإخطار وزارة الداخلية و كل الجهات المعنية لتأمين أعمالها، فيما قرر أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ومراقبة فعاليات الجمعية.

"المحامين":17 يوليو جمعية الانتحار النقابى لدعاة سحب الثقة من سامح عاشور

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