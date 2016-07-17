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المحامين" تعقد اليوم جمعية عمومية لطرح الثقة فى سامح عاشور ومجلس النقابة

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المحامين" تعقد اليوم جمعية عمومية لطرح الثقة فى سامح عاشور ومجلس النقابة المحامين" تعقد اليوم جمعية عمومية لطرح الثقة فى سامح عاشور ومجلس النقابة
تعقد نقابة المحامين، صباح اليوم الأحد، جمعية عمومية لطرح الثقة فى النقيب العام سامح عاشور و مجلس النقابة العامة.

وانتهت نقابة المحامين ،من استعدادتها للجمعية العمومية المقرر عقدها،حيث شكلت النقابة 60 لجنة للجمعية ،وإخطار وزارة الداخلية و كل الجهات المعنية لتأمين أعمالها، فيما قرر أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ومراقبة فعاليات الجمعية.


>"المحامين":17 يوليو جمعية الانتحار النقابى لدعاة سحب الثقة من سامح عاشور
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