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اليوم.. البرلمان يفتح ملف تطوير المستشفيات الحكومية بحضور وزير الصحة

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اليوم.. البرلمان يفتح ملف تطوير المستشفيات الحكومية بحضور وزير الصحة اليوم.. البرلمان يفتح ملف تطوير المستشفيات الحكومية بحضور وزير الصحة
أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ملف تطوير المستشفيات الحكومية سيناقش اليوم الأحد فى جلسة خاصة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مضيفا أن اللقاء يأتى فى إطار كيفية تطوير والاستفادة من المستشفيات الحكومية .

وأضاف رئيس لجنة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن 480 مستشفى حكومى على مستوى الجمهورية يحتاج إلى ميزانية خاصة لتحسين الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات الحكومية الخدمة بها معدومة، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى ضبط الخدمة الصحية.

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