اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشارك فى نظافة الشوارع بترنج ومقشة وكاب

يشارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة حلوة يا بلدى بترنج ومقشة وكاب لتنظيف شوارع المحافظة مشاركًا الشباب وأهالى كفر الشيخ ليس كونه محافظًا ولكنه يعتبر نفسه ابنا من أبناء المحافظة.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى تصريح صحفى له، أمس: "إنه شرف لى أن أشارك شباب محافظة كفر الشيخ وأهالينا كنس تنظيف الشوارع ليس كونى محافظًا فقط ولكننى ابن من أبناء المحافظة لأننى اتشرف أن أكن ابنا من أبنائها ولا فرق بين محافظة كفر الشيخ ومحافظة الشرقية أو أي محافظة فى مصر لأننا كمصريين نتميز بالتلاحم.

وأضاف المحافظ أنه حريص على نجاح الحملةو استمرارها ولن تقتصر على هذا الأسبوع بل ستمتد وستكون حملة شهرية وتم الاتفاق مع عدد من الفرق المتعددة منها فريق ألوان فوه لبدء حملة توعية للأهالى بالشوارع وبالمصالح الحكومية وغيرها للاهتمام بالنظافة.

محافظ كفر الشيخ: "حلوة يا بلدى" استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة

>

>