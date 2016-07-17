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نصائح وعلاجات للتغلب على مشكلة جفاف العين عند مرضى السكر

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نصائح وعلاجات للتغلب على مشكلة جفاف العين عند مرضى السكر نصائح وعلاجات للتغلب على مشكلة جفاف العين عند مرضى السكر
جفاف العين من المشاكل التى يعانى منها كثير من الأشخاص، لكنها من الأعراض الأكثر شيوعا عند مرضى السكر .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة"تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن مرضى السكر قد يواجهون العديد من المضاعفات والمشاكل فى حياتهم اليومية من ضمنها جفاف العين، بسبب الانخفاض الملحوظ فى إنتاج الدموع من الغدة المسيلة للدموع.

وحسب التقرير فإن علاج جفاف العين عند مرضى السكر يكون من خلال تقييم حالة مريض السكر أولا عند الطبيب المختص والتعرف ما إذا كان هناك بعض الأدوية المسئولة عن ذلك، لأنها من الممكن أن تؤدى إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

ومن الأعراض الشائعة، الشعور بعدم راحة وحرقة فى العينين، والإحساس بوجود جسم غريب فى العين كالرمل والرؤية غير الواضحة.

كما يقدم التقرير بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى السكر المصابون بجفاف العين مثل تجنب التدخين وعدم التواجد فى بيئة منخفضة الرطوبة وتجنب مشاهدة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة وأخذ راحة منتظمة للعين .

وتابع التقرير أن هناك علاجات غذائية تساعد فى التغلب على مشكلة جفاف العين، إذ أثبتت الدراسات أن زيادة تناول الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مثل أوميجا3و6 تساعد على تحسين المشكلات المتعلقة بجفاف العين.

لمريض السكر.. نصائح لحمايتك من أمراض العين الناتجة عن مضاعفات المرض

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