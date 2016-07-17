تعرف على فوائد السباحة.. تجدد خلايا الدماغ وتحسن الدورة الدموية

السباحة من الرياضات المفضلة لدى الكثيرين، وأثبتت العديد من الدراسات أن لها العديد من الفوائد الصحية.

كشفت دراسة جديدة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ممارسة السباحة مفيدة للمخ وتعمل على تعزيز الدورة الدموية فى الدماغ، ولها العديد من الفوائد الصحية الأخرى على الجسم ، إذ أثبتت الدراسات أن ممارسة رياضة السباحة وغمر الجسم بالماء تعمل على تعزيز الدورة الدموية فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الدماغ ، وفى الواقع وجد أنها تعمل على إفراز هرمون الأندروفين وتشجع على نمو وتطور خلايا جديدة فى الدماغ.

حسب التقرير ، وجد أن ممارسة السباحة تساعد على تدفق المزيد من الدم إلى الدماغ وتزويده بالأكسجين ، ومن الضرورى أن تشمل السباحة تمارين التمدد والحركة والتنفس، لأنها تساعد على تنشيط الجسم بشكل جيد والتغلب على الإجهاد وتعزز الصحة بطرق مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كنت مهتما بالحفاظ على عقلك حادا وجسمك نشيطا، فإن ممارسة السباحة تدريب جيد لتعزيز نشاط وتجديد خلايا الدماغ، بالإضافة إلى أنها تساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أيضا.

وداعا للسمنة والشيخوخة مع السباحة.. الأطباء يؤكدون: تعالج الروماتيزم والنقرس وتمزق العضلات وآلام المفاصل وبعض حالات الشلل..وترفع كفاءة الجهاز التنفسى والدورة الدموية وتخفض الوزن ومفيدة للمسنين

>