أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على فوائد السباحة.. تجدد خلايا الدماغ وتحسن الدورة الدموية

Google+ Print
تعرف على فوائد السباحة.. تجدد خلايا الدماغ وتحسن الدورة الدموية تعرف على فوائد السباحة.. تجدد خلايا الدماغ وتحسن الدورة الدموية
السباحة من الرياضات المفضلة لدى الكثيرين، وأثبتت العديد من الدراسات أن لها العديد من الفوائد الصحية.

كشفت دراسة جديدة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ممارسة السباحة مفيدة للمخ وتعمل على تعزيز الدورة الدموية فى الدماغ، ولها العديد من الفوائد الصحية الأخرى على الجسم ، إذ أثبتت الدراسات أن ممارسة السباحة وغمر الجسم بالماء تعمل على تعزيز الدورة الدموية فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الدماغ ، وفى الواقع وجد أنها تعمل على إفراز هرمون الأندروفين وتشجع على نمو وتطور خلايا جديدة فى الدماغ.

حسب التقرير ، وجد أن ممارسة السباحة تساعد على تدفق المزيد من الدم إلى الدماغ وتزويده بالأكسجين ، ومن الضرورى أن تشمل السباحة تمارين التمدد والحركة والتنفس، لأنها تساعد على تنشيط الجسم بشكل جيد والتغلب على الإجهاد وتعزز الصحة بطرق مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كنت مهتما بالحفاظ على عقلك حادا وجسمك نشيطا، فإن ممارسة السباحة تدريب جيد لتعزيز نشاط وتجديد خلايا الدماغ، بالإضافة إلى أنها تساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أيضا.

وداعا للسمنة والشيخوخة مع السباحة.. الأطباء يؤكدون: تعالج الروماتيزم والنقرس وتمزق العضلات وآلام المفاصل وبعض حالات الشلل..وترفع كفاءة الجهاز التنفسى والدورة الدموية وتخفض الوزن ومفيدة للمسنين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات