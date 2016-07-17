مواطن يتهم طليقته بدفع طفلتها للعمل فى ملهى ليلى من أجل تذكرة هيروين

أقام"رجب . ط" دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة بمصر ضد طليقته"رشا.ب" وادعى فيها قيامها بإجبار طفلته صاحبه 14عاما للعمل بملهى ليلى إضافة إلى إدمانها للمواد المخدرة وهو ما دفعه لتركها ومحاولة أخد أبنته وابنه منها.

وقال رجب فى الدعوى التى حملت رقم 4786لسنة 2016،:"لم أكن أدرى أن المرأة التى اخترتها زوجة ستقع فى بئر الإدمان وتترك طفلتها تعيش فى مستنقع يملؤه الآثام مقابل الحصول على تذكرة هيروين" .

وأضاف: "عانيت سنوات بعد علمى إدمان زوجتى بعد إنحابى ابنتى هالة وعندها حاولت أنا أعالجها وأقف بجوارها لكنها كانت دائمة ما تنتكس وتعود لتعاطى المواد المخدرة وبعد إنجابها طفلى الآخر قررت تطليقها والهرب بأبنائى بعيدا عنها لكنها بفضل أقاربها كانت تقف لمنعى من تحقيق ذلك".

وتابع الزوج السابق حديثه:" للأسف علمت منذ 3 أشهر أن زوجتى السابقة بعد أن تخلى عنها الجميع وأفلست وباعت كل شئ دفعت بابنتها للعمل فى ملهى ليلى مقابل تأمين المواد المخدرة لها وهو ما أصابنى بالجنون ودفعنى للذهاب لقسم شرطة عين شمس وحررت بلاغا للتحقيق معها وأقمت تلك الدعوى" .

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