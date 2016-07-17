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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"تنظيم داعش ولاية القاهرة"

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"تنظيم داعش ولاية القاهرة" اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"تنظيم داعش ولاية القاهرة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 8 متهمين، من بينهم 3 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية 8 أشخاص وهم محمد جمال محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فتحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدى مفضل، و 3 هاربين، وجميع المتهمين فى القضية طلبة وعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.


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