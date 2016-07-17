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الأشعة تحدد مدى إصابة أنطوي

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الأشعة تحدد مدى إصابة أنطوي الأشعة تحدد مدى إصابة أنطوي

أكد خالد محمود طبيب فريق الأهلي أن المهاجم جون أنطوي سيجري أشعة على العضلة الخلفية يوم الأحد لمعرفة مدى إصابته.

وتعرض أنطوي لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والوداد ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخرج أنطوي من المباراة في منتصف الشوط الأول وشارك بدلا منه عمرو السولية.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات خالد محمود التي قال فيها: "الأشعة ستحدد مدى إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد مرة أخرى في مباراة الجولة الرابعة بالبطولة في المغرب يوم 27 من شهر يوليو الجاري.

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