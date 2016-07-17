تحليل في الجول - طارق يحيى: الزمالك عليه إسقاط صن داونز بهذه الأسلحة

يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن فريقه يمتلك أسلحة هجومية تسطيع الفتك بفريق صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء الفريقين يوم الأحد.

ويحل صن داونز ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال يحيى في تصريحات لـFilGoal.com يوم السبت: "مباراة صعبة بالطبع على الزمالك، صن داونز ليس منافسا ضعيفا، يجب عدم الاستهانة به نهائياً، فهو يقدم كرة جيدة في مشواره بالبطولة".

وأضاف "اعتقد أن الأداء الذي يقدمه الزمالك في الفترة الأخيرة يدفعه لتحقيق الفوز على صن داونز، فقد أوجد محمد حلمي حالة فنية تجعلني أشعر أن الزمالك سيقدم أداء قوي في المباراة".

وأردف "العناصر التي يجب أن يستغلها الزمالك هي أيمن حفني ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي من أجل ضرب دفاعات صن داونز، بجانب محمود عبد الرازق (شيكابالا) في حالة مشاركته وظهوره بالمستوى الذي ننتظره منه، فالفروق الفنية والمهارية تصب في صالح الزمالك مع هذا الرباعي".

واستطرد "غياب محمود عبد المنعم (كهربا) بعد رحيله لنادي اتحاد جدة لن يؤثر على الحالة الفنية للزمالك، فهو يملك أكثر من عنصر يمكنه القيام بنفس دوره".

وأتم كهربا انتقاله للفريق السعودي يوم الجمعة بالانتقال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحذر طارق يحيى للزمالك من تصريحات مدرب صن داونز الذي قال فيها إن فريقه يعلم بأن الزمالك سيفوز عليه.

وأختتم "مدرب صن داونز يتلاعب بالزمالك بتلك التصريحات ويجب أن لا يخوض لاعبي الفريق المباراة باطمئنان كبير".