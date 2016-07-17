ضبط مسجل خطر عقب سرقته شقة سكنية فى الزاوية الحمراء

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر، وذلك عقب سرقته أحد الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد أن تسلل إلى الشقة وقام بكسر الباب والاستيلاء على أجهزة كهربائية ومبلغ مالى وهاتف محمول من داخل الشقة وفر هاربًا، تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق مع المتهم.

البداية كانت أثناء مرور النقيب بيتر ثابت جندى ضابط مباحث قسم شرطة الظاهر، وبصحبته قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعه صوت ضوضاء فتوجه على الفور إلى مكان الصوت للتأكد من الأمر، فتبين تواجد مجموعة من الأهالى فى الشارع ممسكين بأحد الأشخاص بعد سرقته أحد الشقق بالمنطقة، حيث تبين أنه "حسام.ع.ع"، 36 سنة عاطل (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 17040 فئة "ج " الزاوية، وضبط بحوزته "هاتف محمول، جهاز ريسفر ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه".

وبمناقشته من قبل ضباط مباحث القسم اعترف بسرقة للمضبوطات من داخل مسكن ربة منزل تدعى "هبة"، 25 سنة بأسلوب "كسر الباب" لمروره بضائقة مالية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تم تحرير المحضر رقم 3242 لسنة 2016 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة الزاوية الحمراء

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