مدارس التمريض تجذب طلاب أسوان.. ومطالب بزيادة الفصول

إقبال كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية هذا العام للالتحاق بفصول التمريض التى تم الإعلان عن افتتاحها بعدة مناطق بمحافظة أسوان خاصة بمركز دراو ومركز إدفو، حيث تمت زيادة عدد فصول التمريض، لتصل إلى 19 فصلا دراسيا للتمريض، بعد أن كانت 5 فصول فقط، مخصصة للإناث، وهو الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة عدد الطلاب إلى 570 طالبًا وطالبة بدلاً من 150 طالبة فقط فى السنوات السابقة، بهدف تحقيق الاكتفاء الكامل من أطقم التمريض من الجنسين الذكور والإناث لسد العجز داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظة أسوان.

ويقول عطا أحمد إنه نيابة عن أهالى الشطب بمركز دراو يطالب بتخصيص نسبة من فصول مدرسة التمريض التى سيتم افتتاحها بالقرية لأبناء قرية الشطب بحيث لا تقل عن 25%، وكذلك اقتصار فصول مدرسة التمريض على أبناء مركز دراو فقط، كما يطالب من المسئولين بخفض مجموع القبول من 230 حتى 220، وذلك لإعطاء الفرصة للطلاب.

ويضيف منصور عبد الله من أهالى كوم أمبو أن القبول بفصول التمريض لابد أن يكون طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة وعدم التقيد بالمجموع الحالى، مطالبًا بزيادة عدد المقبولين والفصول أيضًا.

ويتابع محمود حامد من أهالى إدفو قبلى، أن افتتاح فصلين بمدرسة الإعدادية بالقنادلة بمركز إدفو لا يكفى عشرات الطلاب الراغبين فى دراسة التمريض بقرى ونجوع منطقة إدفو قبلى، مطالبًا بزيادة عدد الفصول والنزول بالمجموع لـ200 درجة تقريبًا واقتصار القبول على أبناء إدفو قبلى لضمان تخرج طاقم تمريض يسد العجز فى الوحدات الصحية بالمنطقة.

فى السياق نفسه أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان أنه سيتم فتح باب التقدم لمدارس التمريض بدءًا من 10 يوليو الجارى وعلى مدار 10 أيام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 230 درجة كحد أدنى، لافتًا إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض ستكون 3 سنوات ويتم استكمالها بالالتحاق بالمعهد الفنى الصحى لمدة عامين لتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة علميًا وعمليًا فى قطاع التمريض الحيوى بهدف تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عدم وجود أى استثناءات فى درجات القبول بفصول التمريض للعام الدراسى القادم والتى تقرر تحديد 230 درجة لها كحد أدنى بإجمالى 570 طالبا وطالبة.



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قيادات شعبية وتنفيذية أثناء معاينة فصول تمريض الملحقة



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أثناء معاينة الصحة والتعليم والقيادات الشعبية للفصول



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فصول تمريض جديدة بمركز دراو



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الأهالى والمسئولين يشهدون افتتاح فصول التمريض الملحقة



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قيادات شعبية وتنفيذية أثناء معاينة فصول تمريض الملحقة بأسوان

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