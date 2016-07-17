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مختار نوح: الإخوان متوجسة من "سقوط أردوغان" وتركيا ملاذها الأخير

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مختار نوح: الإخوان متوجسة من "سقوط أردوغان" وتركيا ملاذها الأخير مختار نوح: الإخوان متوجسة من "سقوط أردوغان" وتركيا ملاذها الأخير
قال مختار نوح، القيادى المنشق بجماعة الإخوان، إن عودة رجب طيب اردوغان إلى الحكم فى تركيا من جديد لن تزيد الإخوان قوة، لكنه سيضعفها، وستجعل قيادات الجماعة متوجسة من أى محاولة لإسقاط أردوغان مرة أخرى، وسيظلون يفكرون فى مستقبلهم السياسى حال سقوطه من الحكم.

وأضاف القيادى المنشق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما شهدته تركيا هو جرس إنذار للتنظيم بأنه معرض فى أى وقت للتشتت من جديد حال نجاح سقوط أردوغان، وهو ما يتطلب أن تفكر الجماعة فى مستقبلها حال سقوطه، خاصة أن تركيا تعد الملاذ الأخير للجماعة ولن تستطيع أن تذهب لدولة أخرى.


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