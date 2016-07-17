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نقيب أطباء كفر الشيخ: 72 حالة تعدى بالضرب على أطباء خلال 6 أشهر

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نقيب أطباء كفر الشيخ: 72 حالة تعدى بالضرب على أطباء خلال 6 أشهر نقيب أطباء كفر الشيخ: 72 حالة تعدى بالضرب على أطباء خلال 6 أشهر
أبدى الدكتور عمرو أبو سمرة نقيب أطباء كفر الشيخ عن استياءه للتعدى الشبه اليومى على الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب التعدى على الدكتور عبد الرحمن فتحى السيد درويش 28 سنة، مؤكداً أن هناك حالات تعدى بالسب يومياً ونتغاضى عنها، أما حالات التعدى بالضرب تتخذ النقابة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكداً أنه تم عمل احصائية بحالات التعدى تبين أنها 72 حالة تعدى خلال الستة أشهر الماضية بداية من عام 2016م .

وأضاف أبو سمرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أطالب بتخصيص قوة أمنية لحماية الأطباء بالمستشفى العام، فلابد أن يجد الأطباء الأمن خلال عملهم فى قسم الطوارئ"، مؤكداً أن النقابة العامة للأطباء اتخذت قرارات بإمكانية غلق المكان الغير آمن، لكننا كأطباء بكفر الشيخ نتغاضى عن ذلك، ونغلق الطوارئ فى حالة التعدى مدة لا تتجاوز نصف ساعة، وبعدها يتدخل العقلاء ونقابة الأطباء وتفتح الطوارئ أمام أهالينا".

وتابع أبو سمرة، "على الداخلية إعادة النظر فى التأمين لأننا نعمل فى أماكن غير آمنة"، مضيفاً إن "اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ متعاون معنا، لكننا نحتاج للوقاية وليس للعلاج، ونريد منع التعدى، وفى حالة تجاوز الطبيب باللفظ نتغاضى عنه لأنه يطالب أهالينا بالالتزام بتعليمات المستشفى التى لا تكون على هواهم ويحدث ما يحدث من مشادات"، مضيفاً أنه يناشد الأهالى بإلزام الهدوء، وترك المجال للأطباء لخدمتهم.

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