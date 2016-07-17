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بالفيديو والصور.. إصابة طبيب بكسور نتيجة تعدى طالب عليه بمستشفى كفر الشيخ

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بالفيديو والصور.. إصابة طبيب بكسور نتيجة تعدى طالب عليه بمستشفى كفر الشيخ بالفيديو والصور.. إصابة طبيب بكسور نتيجة تعدى طالب عليه بمستشفى كفر الشيخ
أصيب الدكتور عبد الرحن فتحى السيد درويش 28سنة، نائب جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام بإصابات متفرقة، منها كسر باليد، لتعدى "محمود.ع.ج.ن"، 21 سنة، طالب جامعى، بالضرب، وأبلغ الدكتور زيدان المنشاوى مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام قسم شرطة كفر الشيخ بالواقعة.

وانتقل الدكتور عمرو أبو سمره نقيب الأطباء، والدكتور محمود طلحة مرسى أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور عاطف حفنى مدير استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لقسم أول وتحرر المحضر 9 أحوال نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام.


>إصابة طبيب بكسور نتيجة تعدى طالب عليه بمستشفى... by youm7

وبتوقيع الكشف الطبى على الطبيب المصاب تبين أنه مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى مع اشتباه قصور بالدورة الدموية الطرفية لليد اليمنى، واشتباه تهتك بالأعصاب الطرفية لليد اليمنى.

وقال الدكتور عبد الرحمن فتحى السيد درويش، 28سنة، نائب جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام، إنه استقبل المريضة التى كان يرافقها المتعدى عليها، ليسعفها من إصابة فى الوجه، وأثناء إسعافها طلب من مرافقها الخروج خارج الحجرة، ولكنه لم يستجب فطلب منه الخروج حتى يتسنى للأطباء إسعاف المريضة، ولكنه رفض وتعدى عليه بالسب والضرب مما أصابه بعدة إصابات، وحرر محضربالواقعة.

الطبيب المصاب يرقد بالمستشفى (1)
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الطبيب المصاب يرقد بالمستشفى

الطبيب المصاب يرقد بالمستشفى (2)
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الطبيب يتألم من إصابته

الطبيب المصاب يرقد بالمستشفى (3)
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الطبيب يتحدث لليوم السابع

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