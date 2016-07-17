اليوم.. إعادة محاكمة متهمين فى أحداث عنف الطالبية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين، قد صدر ضدهما حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية".

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

تأجيل محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الطالبية" إلى 17 يوليو المقبل