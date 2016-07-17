حبس عاطل لاتهامه بسرقة 16 شقة سكنية فى أكتوبر

قررت نيابة أكتوبر حبس عاطل لاتهامه بسرقة عدد من الشقق السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف بارتكابه 16 واقعة سرقة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، وجميعها يفيد بتعرض عدد من المساكن للسرقة على يد مجهول.

وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا، وراء ارتكاب تلك الجرائم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث شمال الجيزة بسرقة 16 شقة، بواسطة التسلق عبر المواسير، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

القبض على عاطل متورط فى سرقة 16 شقة سكنية بمدينة 6 اكتوبر

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