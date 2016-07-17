فتاة تلقى بنفسها من الطابق الثانى خشية اغتاصبها من 3 شباب بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة حادث مأساوى بعد أن ألقت "سكرتيرة" بنفسها من الطابق الثانى، وأصيبت بكسر بالفقرة القطنية الرابعة وشلل بالطرفين السفليين خشية، اغتاصبها على يد 3 شباب فى القليوبية، وتم تحويلها لمستشفى الدمرداش، وتحرر المحضر رقم 13618 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة أول بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ للمقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول بلاغاً من مستشفى بإصابة "ن.ع.ف" 30 سنة سكرتيرة بشركة خاصة ومقيمة بالزاوية الحمراء فى القاهرة، بكسر بالفقرة القطنية الرابعة، وشلل بالطرفين السفليين، وتم تحويلها لمستشفى الدمرداش.

وبسؤالها قررت أنها أثناء عودتها من العمل مساء أمس السبت، استقلت سيارة ميكروباص متجهة لموقف عبود وجلست خلف السائق وتم تخديرها عن طريق الشم داخل السيارة، ولدى استيقاظها فجر اليوم فوجئت بوجودها داخل غرفة شقه بعقار دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبالغرفة المجاورة عدد من الشباب يتحدثون مع بعضهم فخشيت على نفسها وقامت بالقفز من شرفة الشقه إلى الشارع، ونفت تعرضها للسرقة أو التعدى الجنسى.

وتم عرض المعلومات على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، كلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والمقدم بسرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال لمكان الواقعة، تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثانى بالعقار سالف الذكر مغلقة ملك "وحيد إ" ( شهرته وحيد كرشة ) 39 سنة فنى الوميتال ومقيم ذات العنوان، السابق اتهامه فى القضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وله كارت معلومات، وقد تقدمت إحدى أهالى المنطقة بحقيبة يد، خاصة بالمجنى عليها تبين أن بداخلها عدد 2 هاتف محمول ونظارة شمسية وأدوات مكياج وقطعة ملابس داخلية حريمى وفوطة صحية ومبلغ 142 جنيه "تم التحفظ عليها".

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصابة، وأنها على علاقة عاطفية بأحد زملائها بالعمل "رفعت.ر" 35 سنة عامل، ومقيم بشارع لبيب توفيق المتفرع من شارع "أحمد ع" - دائرة القسم وأنها كانت بصحبته بمحل سكنه مساء أول أمس وحال نزولها من العقار فى الساعات الأولى من صباح أمس شاهدها كل من "محمد هشام " 30سنة عاطل ومقيم شارع لبيب توفيق المتفرع من شارع احمد عرابى – دائرة القسم، و"احمد رمضان 36 سنة عاطل ومقيم بالساحل – القاهرة، و"وحيد عادل " 39 سنة عاطل، ومقيم بشارع البشير المتفرع من شارع أحمد عرابى – دائرة القسم وقاموا باستيقافها واصطحابها لمحل سكن الأخير، وبمواجهة المجنى عليها عدلت عن أقوالها السابقة وأقرت ما ورد بالتحريات.

وأضافت بقيام المتهمين بايهامها بوجود خلافات مالية بينهم وبين زميلها المذكور محرر عنها إيصالات أمانه بحوزته ويرغبون فى ردها فاضطرت إلى التوجه معهم خشية افتضاح أمرها، وحال تواجدها بإحدى غرف الشقه بمفردها شعرت برغبتهم فى الاعتداء عليها جنسياً فقامت بالقاء نفسها من شرفة الغرفة وباستدعاء زميلها المذكور أيد ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم اول شبرا الخيمة ملحقا بالمحضر الاصلى.

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