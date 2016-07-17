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تسليم الطبيب المعتدى عليه بكفر الشيخ للشرطة حفاظًا على حياته عقب مقتل زوجته

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تسليم الطبيب المعتدى عليه بكفر الشيخ للشرطة حفاظًا على حياته عقب مقتل زوجته تسليم الطبيب المعتدى عليه بكفر الشيخ للشرطة حفاظًا على حياته عقب مقتل زوجته
تكثف مباحث كفر الشيخ برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، من جهدها للتوصل لمرتكب جريمة مقتل الدكتورة عبير محمد أبو شعيشع، 25سنة، طبيبة تحاليل "بشقتها بمدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وسط ظروف غامضة"، زوجة الدكتور عبد الرحمن فتحى السيد درويش، 28سنة، نائب جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام، المعتدى عليه بالمستشفى العام، من قبل طالب جامعى.

وتم احتجاز الطبيب المصاب بقسم الشرطة، حفاظاً على حياته لحين كشف ملابسات الجريمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على الجثة لتحديد موعد ارتكاب الجريمة والإصابات التى أدت لوفاتها.

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