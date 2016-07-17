أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى يشكل لجنة لتجهيز خرائط إثبات مرور نهر النيل فى سيناء

Google+ Print
وزير الرى يشكل لجنة لتجهيز خرائط إثبات مرور نهر النيل فى سيناء وزير الرى يشكل لجنة لتجهيز خرائط إثبات مرور نهر النيل فى سيناء
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الرى، عن أنه تم تكليف المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف مياه النيل بإعداد ملاحظاتهم على خريطة الأطلس المائى لحوض النيل التى تم اطلاقها خلال اجتماع وزراء الحوض فى عنتيبى، غير متضمنة لجزيرة سيناء، وتوثيقها بالمستندات التى تضمن وتحافظ على حقوق المائية والتاريخية فى النيل.

ومن المقرر أن تتقدم مصر بخريطتها التاريخية، التى تؤكد أن سيناء جزء من الحدود المصرية وأن أحد فروع النيل القديمة كانت موجودة قبل حفر قناة السويس وذلك وفقا للوثائق البريطانية والتى تم الحصول عليها من الهيئة العامة للمساحة .

و سجلت إثيوبيا فى وقت سابق اعتراضاً ضد مصر فى الأمم المتحدة على التوسعات الزراعية التى قامت بها فى توشكى وسيناء اعتماداً على مياه نهر النيل، بإعتبارهما خارج نطاق حوض نهر النيل، لكن قانون الأنهار الدولية يمنح مصر حقها فى نقل المياه كما تشاء داخل حدودها باعتبارها دولة مصب.

وتمتلك الهيئة المصرية للمساحة خريطة قديمة باللغة الإنجليزية لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها لـ نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الانجليزى جون والس، تكشف وصول مياه نهر النيل الى سيناء، وتضحد المزاعم الاثيوبية بأن النهر كان يتكون من7 فروع مختلفة فى الدلتا من الشرق إلى الغرب، والتى اختفى منها حالياً 5 أفرع، وكتب على الخريطة أنها توضح بصورة موسعة عن الأجزاء التى اعتبرها الفرنسيون وقت حملتهم على مصر هامة.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل اإى سيناء، بفرع أطلق عليه "البيلوزى" وتم تسميته بهذا الإسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم "اقرما" فى سيناء،وهذا الفرع اختفى ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

والفرع الثالث يسمى "المنديزى" الذى كان يمر بمحافظة الدقهلية، وهو المجرى الأدنى للبحر الصغير، ومطابق لجزء من هذا الفرع، وفرع الرابع "الفاتيمى" وهو مطابق لمصب دمياط وموجود حالياً، والفرع الخامس "السبنيتى" الذى كان يمر فى محافظة الغربية وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى البلدة التى تسمى حالياً بإسم سمنود ومجراه مطابق لبحر "تيره".

والفرع السادس، يسمى "البولبيتى" وهو مطابق لفرع رشيد وموجود حالياً، والفرع السابع المصب "الكانوبى، وينطبق جزء كبير من مجراه على مجرى بحر دياب بمحافظة البحيرة.

اختفاء 5 فروع لنهر النيل من مصر.. تعرف على أسمائها وأماكنها بالخرائط
>

باحثة: فروع النيل كانت 7 فى العصور القديمة تقلصت إلى "دمياط ورشيد"
>

مركز بحوث المياه يكشف تاريخ "النيل" عبر العصور..ويؤكد: النهر حديث وظهر فى نهاية العصر الجليدى..أمطار الحبشة كانت قليلة وتفقد بالتبخر قبل أن تصل القاهرة.. ذبذبات البحر المتوسط أثرت فى اختلاف مستواه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر