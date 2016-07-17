نقيب البيطريين: حصر دخلاء المهنة بالمحافظات لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن هناك أكثر من 5 آلاف دخيل يمارسون مهنة الطب البيطرى على أرض الواقع، واصفا الأمر بـ"الكارثى" لعدم إلمامهم أو دراستهم للطب البيطرى، مؤكدا أن البيطريين لن يفرطوا فى صحة الحيوان باعتبارهم المعنيين بذلك.

وأوضح العامرى، لـ"اليوم السابع"، أن دخلاء الطب البيطرى يستخدمون أدوية خاطئة تساهم فى انتقالها إلى للإنسان بعد تناوله للحيوان الذى تم علاجه بتلك الأدوية، ويترتب عليها ضرر بصحة الإنسان بشكل مباشر.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن وزارة الزراعة لديها حق إغلاق الأماكن التى تمارس مهنة الطب البيطرى دون حصولها على ترخيص من النقابة، أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلا أنها ليست جادة فى ملف الطب البيطرى إما عن جهل أو عن تعمد أو إهمال، على حد قوله، مضيفا:" الأمر لا يخص الوزير الحالى فقط، لكنه أمر يسلكه كافة وزراء الزراعة بشكل عام، مما أدى إلى تدهور وانهيار ملف الطب البيطرى، رغم ارتباطه بشكل مباشر بصحة الإنسان".

وتابع الدكتور خالد العامرى،:"وزارة الزراعة لا تريد إدخال قانون الطب البيطرى الجديد لإقراره، أو التواصل مع النقابة، أو اتخاذ اجراءات حيال تطوير المجازر، أو تحسين من وضع الأطباء البيطريين، ولا تدافع عن حقوقهم وتتركهم منفردين فى مواجهة المشاكل ولا تكافح أمراض".

وأكد أن النقابة ستكلف كل النقابات الفرعية بالمحافظات برصد أسماء الدخلاء، وإبلاغ النقابة العامة بها رسميا، للتحرك ضدهم، ومخاطبة المسئولين، لخطورة الأمر.

بعد عام من وقفه.. "البيطريين" تطالب بتفعيل قانون تجريم ذبح البتلو لحماية الثروة الحيوانية.. منح الضبطية القضائية لأعضائها فى التفتيش على الأغذية.. وتحذر من تجاهل "الزراعة" لـ"مافيا" استيراد اللحوم

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