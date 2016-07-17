"الشئون الإفريقية" بالبرلمان تجتمع اليوم لمتابعة نتائج زيارة الرئيس لرواندا

قالت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرواندا، وحضوره القمة الإفريقية.

وأضافت عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيشهد الترتيب لإعداد القمة الإفريقية التى ستعقد فى شرم الشيخ بمصر، خلال الفترة المقبلة.



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