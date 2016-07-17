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النائب خالد عبد المولى: تم الانتهاء من وضع خطة ازدواج طريق الموت بالحسينية

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النائب خالد عبد المولى: تم الانتهاء من وضع خطة ازدواج طريق الموت بالحسينية النائب خالد عبد المولى: تم الانتهاء من وضع خطة ازدواج طريق الموت بالحسينية
قال النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عند دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه تم الانتهاء من وضع خطة ازدواج الطريق العام "الحسينية – فاقوس" أو طريق الموت، كما يطلق عليه أهالى الحسينية، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى وتم إدراجه فى خطة العام الحالى.

ومن جانبه أعرب أهالى قرى ومدينة الحسينية، عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب، خالد عبد المولى، لإنجازه وجهوده فى ازدواج الطريق.
>ويقول محمد عبد الله، من أهالى مدينة الحسينية، إن الأهالى استغاثوا بالنائب خالد عبد المولى، لمساعدتهم فى ازدواج طريق "الحسينية – فاقوس" بعد تكرار الحوادث عليه، وإنه قام بجهود كبيرة مع هيئة الطرق والكبارى حتى تمت الموفقة على إدراج الطريقة فى الخطة للعام القادم.

وكان العشرات من شباب مدينة الحسينية، قد دشنوا حملة للمطالبة، بازواج الطريق العام "الحسينية – فاقوس" وأطلقوا عليه طريق الموت، نظرًا لتكرار الحوادث عليه، بشكل يومى ووفاة العديد من الأهالى والشباب أثناء السير عليه، كمان نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس مدينة الحسينية لكى يتم الاستجابة لهم.

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مصر 365