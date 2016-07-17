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تسكين أحقيات تظلمات مشروع تطوير القابوطى لـ 120 أسرة ببورسعيد

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تسكين أحقيات تظلمات مشروع تطوير القابوطى لـ 120 أسرة ببورسعيد تسكين أحقيات تظلمات مشروع تطوير القابوطى لـ 120 أسرة ببورسعيد
أعلن السعيد رخا رئيس حى الضواحى، ببورسعيد ورئيس لجنه تطوير القابوطى بأنه تم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 120 وحدة سكنية على مستحقيها ضمن مشروع التطوير.

وقال رخا إن تظلمات القابوطى تمثل نتائج الدفعة الثانية بمشروع الـ 18 عمارة بالضواحى بمشاركة عدد كبير من الأهالى لمعرفة أرقام الوحدات السكنية، لافتا لأن هناك 105 أسر تم التخصيص لها مع حفظ الحالات التى غابت لحين حضورها وإجراء القرعة العلنية تمهيدا لتسكينهم.

وأضاف رئيس الضواحى بأن الدولة تدعم تطوير العشوائيات بتوجيهات من رئيس الجمهورية والمحافظ عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للقضاء على هذه المشكلة قبل نهاية هذا العام.

وفى سياق متصل أكد رخا بأنه سيتم فتح باب قبول التظلمات عقب إجراء هذه القرعة بأسبوع ولمدة 15 يوما لاستكمال أية أوراق تؤكد أحقيتهم بالمشروع.

ومن جانبه أكد رخا بأنه تم تطوير 6 بلوكات وأن الفترة القادمة سوف تشهد الانتهاء من التطوير وأن عدد سكان القابوطى 32 ألف نسمة وفق تعداد 2011، وسوف يصل لـ40 ألف نسمة مما يعد إنجازا وطفرة اجتماعية وحضارية للانتهاء من مشروع التطوير الذى كان حلما وأصبح حقيقة على أرض الواقع بفضل الجهود المبذولة.

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