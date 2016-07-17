أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. غرق أسرة فى مياه الصرف الصحى بالسويس

Google+ Print
بالصور.. غرق أسرة فى مياه الصرف الصحى بالسويس بالصور.. غرق أسرة فى مياه الصرف الصحى بالسويس
غرق منزل بمنطقة كفر العرب بمحافظة السويس بمياه الصرف الصحي، بعد انفجار ماسورة لمياه الصرف، لتعيش أسرة مأساة لعدة ليالى فى العراء مؤكدين أن اتصالاتهم واستغاثاتهم بالحى وعمليات المحافظة لم تأت بأي نتيجة.

وتعرض أطفال الأسرة إلى متاعب صحية بسبب سقوطهم في مياه الصرف الصحى.

وقال محمود أبو الوفا أحد أفراد الأسرة إننا فى كارثة عقب قيام مياه الصرف بالدخول إلى مسكننا فالمنزل محاصر ولا نستطيع السير في منزلنا بسبب مياه الصرف.

وأكد أبو الوفا، أن أبنائي الأطفال تعرضوا لأزمة صحية بسبب سقوطهم في مياه الصرف الصحي بالمنزل وتعرضهم للإغماء بسبب استنشاق روائح مياه الصرف، منتقدًا عدم تحرك المسئولين بالسويس لإنقاذهم.

من جانبه أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس أنه سيتخذ كل الخطوات لإنقاذ الأسرة.

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(1)
>

مياة الصرف الصحي تهاجم منزل بالسويس

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(2)
>

مياة الصرف الصحي تهدد حياة الأطفال

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(3)
>

غرق اثاث المنزل في مياة الصرف

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(4)
>

مياة الصرف تغمر اثاثات المنزل

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(5)
>

الصرف الصحي يهاجم المنزل

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(6)
>

مياة الصرف الصحي

غرق-أسرة-فى-مياه-الصرف-الصحى-بالسويس-(7)
>

مياة الصرف الصحي

أهالى كفر أحمد عبده بالسويس يشكون عدم تغطية بالوعات الصرف الصحى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365