بالصور.. غرق أسرة فى مياه الصرف الصحى بالسويس

غرق منزل بمنطقة كفر العرب بمحافظة السويس بمياه الصرف الصحي، بعد انفجار ماسورة لمياه الصرف، لتعيش أسرة مأساة لعدة ليالى فى العراء مؤكدين أن اتصالاتهم واستغاثاتهم بالحى وعمليات المحافظة لم تأت بأي نتيجة.

وتعرض أطفال الأسرة إلى متاعب صحية بسبب سقوطهم في مياه الصرف الصحى.

وقال محمود أبو الوفا أحد أفراد الأسرة إننا فى كارثة عقب قيام مياه الصرف بالدخول إلى مسكننا فالمنزل محاصر ولا نستطيع السير في منزلنا بسبب مياه الصرف.

وأكد أبو الوفا، أن أبنائي الأطفال تعرضوا لأزمة صحية بسبب سقوطهم في مياه الصرف الصحي بالمنزل وتعرضهم للإغماء بسبب استنشاق روائح مياه الصرف، منتقدًا عدم تحرك المسئولين بالسويس لإنقاذهم.

من جانبه أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس أنه سيتخذ كل الخطوات لإنقاذ الأسرة.



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